Domenica di mercato Straordinario al Parco Novi Sad di Modena

Domenica 15 giugno, il Parco Novi Sad di Modena si trasforma in un vivace mercato straordinario! Con il sole splendente e i vestiti leggeri, è il momento perfetto per scoprire prodotti locali, gustare delizie gourmet e immergersi nell’atmosfera estiva. Non perdere questa occasione unica di vivere la città a ritmo di mercato: vieni a trovare tutto ciò che serve per rendere speciale questa stagione! Ti aspettiamo!

Scuole finite, sole alto nel cielo, vestiti leggeri e colorati l'estate è davvero iniziata. E al Mercato puoi trovare tutto quello che ti serve per divertirti e goderti al meglio questa nuova stagione. Domenica 15 giugno a Modena al Parco Novi Sad, dalle 7 alle 14, appuntamento con il Mercato.

