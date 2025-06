Domani l' onda Pride su Roma La madrina Rose Villain | La mia voce per i diritti negati VIDEO

Domani Roma si trasformerà nel palcoscenico di libertà e orgoglio durante il Roma Pride 2025, con una parata che vedrà sfilare 40 carri allegorici tra le vie più iconiche della città. La madrina Rose Villain si unirà a questa celebrazione di diritti, inclusione e amori autentici. La mia voce si farà sentire per sostenere i diritti negati: perché l’amore è un diritto universale. Unisciti a noi e fai sentire la tua voce!

AGI - Domani grande parata per il Roma Pride 2025. 40 carri allegorici sfileranno per le strade della Capitale, con partenza da Piazza della Repubblica alle ore 16.00 e arrivo a Viale delle Terme di Caracalla. Si passerà da Piazza della Repubblica, Viale Luigi Einaudi, Piazza dei Cinquecento, Via Cavour, Piazza dell'Esquilino, Via Cavour, Largo Corrado Ricci, Via dei Fori Imperiali, Piazza del Colosseo, Via Celio Vibenna, Via di San Gregorio e Piazza di Porta Capena. La madrina di quest'anno è Rose Villain che sarà presente alla Grande Parata con varie hit e la sua "Fuorilegge", portata a Sanremo, che diventerà l'inno di questa edizione del Pride. 🔗 Leggi su Agi.it