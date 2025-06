Doctor Who che sta succedendo? BBC cerca altri partner e intanto pensa a una serie animata

futuro di Doctor Who si tinge di incertezza, spingendo la BBC a cercare nuove strade: tra partnership alternative e una sorprendente serie animata, l'emittente prova a rilanciare il celebre franchise. Con un passato ricco di avventure e innovazioni, il viaggio del Dottore potrebbe presto assumere forme inedite, catturando l'immaginazione delle nuove generazioni e aprendo nuovi orizzonti nello spazio e nel tempo. La prossima stagione potrebbe segnare un nuovo capitolo emozionante.

Dopo la conclusione forzata del rapporto con Disney+, l'emittente sta già contrattando con altri potenziali collaboratori Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro di Doctor Who, ma sembra sempre più probabile che la Disney non rinnoverà la collaborazione con BBC. La partnership doveva rendere la serie fantascientifica mainstream, invece, gli ascolti hanno continuato a calare e le recensioni dell'ultimo revival sono state tiepide. Il ritorno dello showrunner Russell T Davies alla fine non è stato il successo che la maggior parte dei fan si aspettava. Ncuti Gatwa ha lasciato la serie dopo due stagioni e la terza stagione non è ancora stata annunciata, nonostante il finale divisivo con il ritorno in scena di Billie .

