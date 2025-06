Doctor Who | Annunciata la serie animata ma chi sarà il Dottore?

Grandi notizie per i fan di Doctor Who! Nonostante l’uscita di scena di Ncuti Gatwa dalla serie principale e il misterioso ritorno di Billie Piper, il Whoniverse si espande in modo sorprendente: una serie animata dedicata ai più piccoli di CBeebies. Immagina il Dottore che sogna avventure nel tempo e nello spazio pensate per i giovani esploratori, aprendo nuove porte all’immaginazione e alla fantasia. Ma chi sarà il nuovo interprete del Dottore in questa affascinante versione?

Grandi notizie per i fan di Doctor Who! Nonostante l'uscita di scena di Ncuti Gatwa dalla serie principale e il misterioso ritorno di Billie Piper, il Whoniverse è pronto ad accogliere una nuova aggiunta: una serie animata pensata per il pubblico prescolare di CBeebies, il canale BBC dedicato ai più piccoli. Questa nuova avventura animata vedrà il Dottore viaggiare attraverso il tempo e lo spazio, affrontando sfide e minacce adatte a un pubblico in età prescolare, introducendo così una nuova generazione al fascino del Signore del Tempo. Si tratta della prima serie animata dedicata specificamente ai bambini all'interno del Whoniverse, e la sua indipendenza dalla serie live-action solleva un'interessante domanda: quale Dottore sarà il protagonista? Un Nuovo Dottore?.

