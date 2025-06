DOBBIAMO STRAPPARE QUESTA BANCONOTA | I 50 € così non sono validi | beccati 120.000 pezzi in meno di 6 mesi

In un’Italia ormai invasa da banconote falsificate, il rischio di essere ingannati è più alto che mai. In soli sei mesi, sono stati sequestrati oltre 120.000 pezzi contraffatti, specialmente di tagli da 20 e 50 euro, mettendo in crisi commercianti e cittadini. Gabriele Urzì, dirigente esperto, lancia un allarme urgente: la circolazione di soldi falsi cresce nonostante la riduzione della produzione ufficiale. È il momento di imparare a riconoscere i segnali di una banconota falsa e proteggere il proprio denaro.

Allarme banconote contraffatte in Italia e Sicilia, aumentano i soldi falsi in circolazione soprattutto di questi tagli. Nonostante una netta riduzione nella produzione di banconote nell'area euro e in Italia, cresce il fenomeno della contraffazione. I biglietti falsi, in particolare quelli da 20 e 50 euro, risultano sempre più diffusi e rappresentano un problema serio per commercianti e cittadini. A lanciare l'allarme è Gabriele Urzì, dirigente nazionale Fabi e responsabile salute e sicurezza Fabi Palermo, che evidenzia come anche in Sicilia il fenomeno stia prendendo piede, con diversi casi di cronaca rilevanti durante l'anno.