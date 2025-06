Dobbiaco precipita elicottero | morto il pilota Due feriti gravi a Verona per ultraleggero caduto

Tragedie in cielo scuotono Italia: a Dobbiaco precipita un elicottero, causando la morte del pilota e due feriti gravi a Verona in seguito a un incidente con ultraleggero. In Alto Adige si piange Uve Werner, 59 anni, vittima di un dramma aereo, mentre in Veneto il velivolo si schianta vicino alla ferrovia. Questi incidenti evidenziano quanto il volo possa essere imprevedibile e richiedano massima attenzione e sicurezza.

