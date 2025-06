Dl Infrastrutture la Toscana alza la voce | Lotto zero ed Alta velocità è il momento di intervenire

Il DL Infrastrutture, approvato lo scorso maggio, rappresenta un passo importante per il progresso della Toscana. Tuttavia, i deputati toscani del PD, consapevoli dell’urgenza di intervenire, hanno presentato un emendamento che mette al centro la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture strategiche. Dalle opere di alta velocità alla tutela del Lotto Zero, è il momento di ascoltare le esigenze della nostra regione e di agire con decisione per garantire un futuro più sostenibile e sicuro.

La parola chiave è sicurezza. I deputati toscani del Pd hanno presentato un emendamento al Dl infrastrutture - entrato in vigore lo scorso 21 maggio a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - che mira a porre l'accento su varie questioni cruciali riguardanti la nostra regione.

