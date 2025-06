Djokovic vuota il sacco | Io non dovevo esserci con Federer e Nadal

Novak Djokovic si apre senza filtri, svelando un lato inedito di sé e dei suoi esordi nel tennis. Tra ricordi difficili e riflessioni profonde, il campione serbo rivela che forse non avrebbe dovuto essere lì con Federer e Nadal, i giganti della racchetta. Una confessione sincera che ci conduce nel cuore di una carriera leggendaria, fatta di sfide, successi e una dose di malinconia. Con questo, Djokovic ci invita a scoprire la vera essenza del suo percorso...

Novak Djokovic si apre senza filtri: “ Io non dovevo essere lì “, riflette il campione serbo mentre rievoca i suoi esordi nel mondo del tennis, spesso in ombra di due colossi come Roger Federer e Rafael Nadal. Una confessione sincera, con tratti di inattesa malinconia, che ripercorre una carriera leggendaria. Con il suo carattere diretto e a tratti spietato, molto simile al giocatore che era e ancora è in campo, Djokovic torna indietro nel tempo durante un episodio del podcast “ Failures of Champions “. Ricorda i primi anni in cui era considerato il “ terzo incomodo “, un intruso tra due giganti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it