Djokovic terzo incomodo tra Federer e Nadal | Mai stato amato ero il figlio indesiderato

Novak Djokovic, spesso considerato il terzo incomodo tra Federer e Nadal, ha affrontato sfide emotive e sportive fin dagli inizi. In un racconto intimo, il tennista serbo rivela come sia stato percepito come "il figlio indesiderato" nel duopolio svizzero-spano, e il suo difficile rapporto con il pubblico. Un viaggio tra ambizione, rivalità e scoperte personali, che lo ha portato a diventare una leggenda del tennis mondiale.

Il serbo parla degli inizi della sua carriera quando si √® insinuato nel duopolio dello svizzero e dello spagnolo. E del rapporto conflittuale avuto con il pubblico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Djokovic terzo incomodo tra Federer e Nadal: "Mai stato amato, ero il figlio indesiderato"

In questa notizia si parla di: djokovic - terzo - incomodo - federer

Sinner o Alcaraz? Djokovic spiazza: il terzo incomodo - Novak Djokovic sorprende parlando del futuro del tennis, sottolineando come la rivalità tra Sinner e Alcaraz monopolizzerà gli anni a venire, ma ricordando anche l'importanza di Alexander Zverev.

QUANDO NOLE ENTRÒ TRA I GRANDI… Non è mai facile farsi spazio tra leggende, e Djokovic lo sa bene. Parlando del legame con i suoi eterni rivali, ha raccontato che agli inizi si sentiva come un terzo incomodo nella storica rivalità tra Federer e Nadal Vai su Facebook

QUANDO NOLE ENTRÒ TRA I GRANDI… Non è mai facile farsi spazio tra leggende, e Djokovic lo sa bene. Parlando del legame con i suoi eterni rivali, ha raccontato che agli inizi si sentiva come un terzo incomodo nella storica rivalità tra Federer e Nadal Vai su X

Djokovic terzo incomodo tra Federer e Nadal: Mai stato amato, ero il figlio indesiderato; Djokovic e la dura frase su Nadal e Federer: Non sono mai stato amato come loro perché...; Djokovic a nudo: La rabbia da bambino, io indesiderato tra Nadal e Federer. E meglio con uno....

Djokovic terzo incomodo tra Federer e Nadal: "Mai stato amato, ero il figlio indesiderato" Secondo gazzetta.it: Il serbo parla degli inizi della sua carriera quando si è insinuato nel duopolio dello svizzero e dello spagnolo.