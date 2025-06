Djokovic | Non sono mai stato amato come Federer e Nadal perché non sarei dovuto essere lì Ero il terzo arrivato e mi sentivo come…

Nel mondo del tennis, l’amore dei fan può sembrare un premio scontato, ma spesso nasconde storie di sfide e determinazione. Novak Djokovic, leggenda serba, svela in un’intervista al podcast “Failures of Champions” i retroscena di una rivalità epica con Federer e Nadal. Scopri come il suo percorso, fatto di sacrifici e resilienza, abbia plasmato la sua carriera e la percezione di sé nel panorama tennistico mondiale. La vera forza, infatti, risiede nel superare le aspettative e scrivere la propria storia.

Il tennista serbo Novak Djokovic, ha rilasciato un’intervista al podcast “Failures of Champions”, dove ha parlato della sua rivalità con gli altri due campioni, ovvero Roger Federer e Rafael Nadal, che ha caratterizzato quasi un ventennio tennistico. Novak Djokovic, le sue dichiarazioni “Non sono mai stato amato come Federer e Nadal, perché non sarei dovuto essere . L'articolo Djokovic: “Non sono mai stato amato come Federer e Nadal, perché non sarei dovuto essere lì. Ero il terzo arrivato e mi sentivo come.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: djokovic - federer - nadal - sono

Novak Djokovic può sfatare il tabù del titolo n.100. A Ginevra riparte la caccia a Federer e Connors - Novak Djokovic punta a sfatare il tabù del titolo n. 100 in carriera, tornando a vincere a Ginevra. A 2025, il serbo continua la sua caccia a Federer e Connors, affrontando la semifinale degli ATP 250 di Ginevra contro Cameron Norrie.

️Djokovic e la dura frase su Nadal e Federer: "Non sono mai stato amato come loro perché..." Vai su Facebook

Novak Djokovic: “Non sono mai stato amato come Federer e Nadal. Mi sentivo come un bambino indesiderato” - Vai su X

Djokovic e la dura frase su Nadal e Federer: Non sono mai stato amato come loro perché...; Djokovic terzo incomodo tra Federer e Nadal: Mai stato amato, ero il figlio indesiderato; Lo so perché mi odiano, Djokovic sulla rivalità con Federer e Nadal.

Djokovic terzo incomodo tra Federer e Nadal: "Mai stato amato, ero il figlio indesiderato" Si legge su gazzetta.it: Il serbo parla degli inizi della sua carriera quando si è insinuato nel duopolio dello svizzero e dello spagnolo.