Djokovic | Io mai amato come Nadal e Federer ma li ho sempre rispettati

una saga di leggenda che ha segnato un'epoca e scritto pagine indimenticabili del tennis. Mentre Djokovic ha mantenuto un rispetto sincero per i suoi straordinari rivali, il loro confronto ha elevato lo sport a livelli ineguagliabili, lasciando un'eredità che continuerà a ispirare generazioni future.

Roma, 13 giugno 2025 – Dritti, rovesci, finali, rimonte e colpi di scena, sorpassi in cima alla classifica Atp e la certezza che le gare tra di loro sarebbero state una battaglia senza esclusione di colpi: la rivalità tra Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal è stata indubbiamente la più importante per quanto riguarda il tennis mondiale. 24 titoli slam per il serbo, 22 per lo spagnolo e 20 per lo svizzero, più tantissimi altri trofei: è innegabile che negli ultimi anni abbiamo assistito al momento più alto della storia del tennis, che ha cambiato per sempre questo sport. Intervistato nel podcast "20 minuten", Djokovic ha parlato proprio della storia della rivalità con Federer e Nadal, raccontando come non sia mai stato amato dal pubblico come gli altri due: "Io non sono mai stato amato come loro perché probabilmente i tifosi pensavano che non avrei dovuto essere lì: ero il più piccolo, il terzo incomodo.