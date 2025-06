Djokovic e la rivalità con Federer e Nadal | Io il meno amato davo fastidio

Novak Djokovic, tra i grandi del tennis, ha sempre vissuto sotto i riflettori di una rivalità iconica con Federer e Nadal. Tuttavia, il suo percorso è stato anche caratterizzato da un'accoglienza meno calorosa da parte dei tifosi, spesso percepita come fastidio. In un’intervista recente, Djokovic ha condiviso il suo punto di vista, rivelando un lato più umano e autentico di sé, dimostrando che, al di là delle polemiche, l’amore per il gioco rimane la sua vera passione.

(Adnkronos) – Novak Djokovic, tra i Fab 3, è sempre stato il tennista meno amato. Il giocatore serbo, in un’intervista a Failure of Champions, ha parlato del suo rapporto con Roger Federer e Rafa Nadal, ma anche di un affetto che, a differenza di quanto successo per i due rivali, o di quanto sta succedendo oggi con Jannik Sinner, lui non ha mai sentito da parte degli appassionati di tennis: “Io so di essere un uomo con tanti difetti, ma ho sempre cercato di essere me stesso. Spesso mi sono comportato in modo arrogante e mi sono sentito come un bambino indesiderato. Mi sono spesso domandato il perché, questo mi feriva. 🔗 Leggi su Seriea24.it

