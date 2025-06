Djokovic | Andavo più d’accordo con Nadal che con Federer Tra loro ero il terzo incomodo mal voluto

Nel mondo del tennis, le rivalità tra grandi campioni come Federer e Nadal sono leggendarie. Novak Djokovic, spesso considerato il terzo incomodo, ha aperto il suo cuore nel podcast "Failures of Champions", svelando le sfide e le emozioni di una posizione ambita ma difficile. Con sincerità, Djokovic rivela come la sua presenza abbia spesso suscitato malcontento, rendendo la sua carriera un percorso di determinazione e resilienza. La sua storia ci insegna che il successo richiede coraggio e perseveranza, anche quando si è incompresi.

Novak Djokovic ha parlato al podcast Failures of Champions della rivalità tra Roger Federer e Rafa Nadal e del suo rapporto con loro. Djokovic: «Tra Nadal e Federer ero il terzo incomodo mal voluto». Il tennista serbo racconta: «Non sono mai stato amato come loro perché non avrei dovuto essere lì. Ero il più piccolo, il terzo che è arrivato dicendo di voler diventare il numero uno. E a molte persone non è piaciuto. Il fatto che qualcuno sia il mio più grande rivale non significa che gli auguri del male, lo odi o faccia qualcosa in campo per sconfiggerlo. Abbiamo lottato per la vittoria e ha vinto il giocatore migliore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it