diVino sotto le Stelle | a Roma un imperdibile appuntamento per tutti i winelovers!!!

Divino sotto le stelle a Roma è l’evento imperdibile per ogni winelover che desidera vivere un’estate indimenticabile. Un viaggio tra le Città del Vino italiane, tra degustazioni, incontri e spettacoli, che trasporterà gli appassionati in un universo di sapori, cultura e emozioni sotto il cielo stellato della Capitale. Le Notti del...

Al via a Roma un calendario di appuntamenti che per tutta la bella stagione accompagneranno gli enoturisti in un viaggio tra le Città del Vino italiane: incontri, degustazioni, convegni, spettacoli, musica, letture, mostre d’arte, passeggiate fra cultura del vino e del territorio. Le Notti del. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - diVino sotto le Stelle: a Roma un imperdibile appuntamento per tutti i winelovers!!!

In questa notizia si parla di: divino - sotto - stelle - roma

Sotto le stelle di Trastevere, torna la magia di Roma Hortus Vini: dal 13 al 15 giugno 2025, lasciati incantare dai sapori autentici dell’Italia del vino e dalla bellezza dell’Orto Botanico di Roma al chiaro di luna. Degustazioni libere di vini monovitigno e prod Vai su Facebook

diVino sotto le Stelle: a Roma un imperdibile appuntamento per tutti i winelovers!!!; Roma Hortus Vini 2025: degustazioni tra i vitigni all'Orto Botanico; Tre serate sul Ponte della Musica con DiVino sotto le Stelle.

diVino sotto le Stelle: a Roma un imperdibile appuntamento per tutti i winelovers!!! romatoday.it scrive: Al via a Roma un calendario di appuntamenti che per tutta la bella stagione accompagneranno gli enoturisti in un viaggio tra le Città del Vino italiane: incontri, degustazioni, convegni, spettacoli, ...