Divieto di pubblicità all’ultra fast-fashion e multe per gli influencer | la Francia approva la prima legge anti-Shein L’esperta | Giusta ma parziale

In un mondo in cui ogni secondo vengono gettati 35 capi di abbigliamento, la moda veloce ha raggiunto vunti insostenibili. La Francia, da sempre attenta alla sostenibilità , ha deciso di fare un passo deciso: vietare la pubblicità all’ultra fast fashion e multare gli influencer. Una mossa coraggiosa, considerata dall’esperta giusta ma ancora parziale, che potrebbe segnare una svolta decisiva nel contrasto a un modello di consumo ormai insostenibile.

Trentacinque capi di abbigliamento gettati via ogni secondo. Un valore di mercato che in un decennio è cresciuto di quasi un miliardo di euro, passando da 2,3 a 3,2 miliardi. Sono i numeri, impressionanti, de l fast fashion in Francia, un modello di consumo “usa e getta” che ha presentato un conto ambientale e sociale non piĂą sostenibile. Di fronte a questo scenario, il Senato francese ha deciso di “mettere la freccia e superare tutti”, come commenta l’esperta di sostenibilitĂ Francesca Rulli, approvando martedì scorso a larghissima maggioranza (337 voti a favore, uno contrario) un disegno di legge pionieristico, il primo in Europa, per regolamentare la moda a basso costo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it