Divieto di balneazione in Riviera | dove e quando

Se state pianificando una giornata in spiaggia a Lido di Classe o Lido di Savio, è importante essere informati: il divieto di balneazione temporaneo è stato imposto il 13 giugno 2025 a causa di valori elevati di Escherichia Coli rilevati sul fiume Savio. Questa misura, adottata dalla Asl Romagna, garantisce la vostra sicurezza e tutela della salute. Restate aggiornati per tornare a godervi il mare appena possibile.

Lido di Classe e Lido di Savio (Ravenna), 13 giugno 2025 – Si è reso necessario imporre il divieto di balneazione temporaneo, sulla base dei contenuti di una nota prodotta oggi (venerdì) dall’Unità operativa igiene e sanità pubblica del Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl Romagna a seguito di valori Escherichia Coli rilevati nei pressi dell’ impianto idrovoro collocato sul fiume Savio. L'ordinanza è valida a Lido di Classe (per un tratto limitato di spiaggia a 100 metri a nord della foce del fiume Savio ) e a L ido di Savio (per un tratto di 150 metri a sud della foce del fiume Savio ). Il divieto sarà revocato, e ne verrà data tempestiva comunicazione, non appena sarà emesso un nuovo rapporto di prova da parte di Arpae che attesti il rientro del valore del parametro nei limiti previsti dalla legge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Divieto di balneazione in Riviera: dove e quando

In questa notizia si parla di: divieto - balneazione - riviera - lido

Valori non conformi, divieto di balneazione alle foci del Sinello e del Fosso della Paurosa - A causa di valori non conformi alle foci del Fiume Sinello e del Fosso della Paurosa, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha emesso oggi, 15 maggio 2025, due ordinanze di divieto di balneazione.

MARE Unico punto fuori norma a Lido di Classe, vicino alla foce del fiume Savio. Ordinanza di divieto temporaneo. Vai su Facebook

Divieto di balneazione in Riviera: dove e quando; Lavorare al mare senza toccarlo, Alessandro: Siamo aperti con il divieto di balneazione: è complicato; Lido di Classe. Divieto temporaneo di balneazione in un tratto di costa a nord della foce del fiume Savio.

Divieto temporaneo di balneazione in spiaggia vicino al fiume Savio - È stata emessa oggi, venerdì 13 giugno, un'altra ordinanza di divieto temporaneo di balneazione a Lido di Classe, per un tratto limitato di spiaggia a 100 ... Come scrive ravennaedintorni.it

A Lido di Classe e di Savio stop temporaneo alla balneazione: rilevato il batterio escherichia coli - Il divieto sarà revocato non appena sarà emesso un nuovo rapporto di Arpae che attesti il rientro del valore del parametro nei limiti previsti dalla legge ... bologna.repubblica.it scrive

Lido di Classe. Divieto temporaneo di balneazione in un tratto di costa a nord della foce del fiume Savio - Emessa ordinanza di divietotemporaneo di balneazione a Lido di Classe, per un tratto limitato a nord della foce del fiume Savio ... Riporta ravennanotizie.it