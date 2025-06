' DiversaMente' Immanuel Casto presenta il suo libro alla libreria Feltrinelli di Pisa

Il celebre artista e scrittore Immanuel Casto torna a sorprendere con il suo nuovo libro, 'DiversaMente', un'opera che promette di rivoluzionare il modo di guardare alle relazioni umane. Mercoledì 18 giugno alle 17:30, presso la libreria Feltrinelli di Pisa, sarà l'occasione per scoprire un testo brillante, tagliente e profondamente onesto, capace di stimolare riflessioni e sorrisi. Un appuntamento da non perdere per chi desidera esplorare il lato più autentico dell'animo umano.

Mercoledì 18 giugno, alle ore 17:30, alla Libreria Feltrinelli di Pisa in Corso Italia 50, Immanuel Casto presenta 'DiversaMente' (Bompiani), una guida brillante, tagliente e profondamente onesta per orientarsi nel complesso universo delle relazioni umane. Con intelligenza affilata e ironia.

