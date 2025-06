Dissuasori per lupi e orsi la sperimentazione nel Parco Adamello Brenta | nel video il dispositivo in funzione

Nel cuore del Parco Adamello Brenta, una sperimentazione innovativa mira a salvaguardare la convivenza tra uomini e grandi carnivori. Dissuasori luminosi e acustici sono stati messi alla prova in due malghe, dimostrando la loro efficacia nel allontanare lupi e orsi. Con un video che mostra un lupo che si allontana velocemente, questa iniziativa sottolinea come le nuove tecnologie possano integrarsi nelle strategie di gestione della fauna selvatica. Un passo avanti verso un equilibrio sostenibile tra natura e attività umane.

Dissuasori luminosi e acustici per allontanare i grandi carnivori. Nello specifico, lupi e orsi. È la sperimentazione messa a punto dal Parco naturale Adamello Brenta, che durerà per tutta l’estate in due malghe. Il Parco ha diffuso il video dei dispositivi in funzione durante l’arrivo di un lupo, che si allontana velocemente dall’area. “I dissuasori vanno pensati in aggiunta a tutte le altre misure che già conosciamo per gestire la presenza dei grandi carnivori, proteggendo gli allevamenti e anche le persone, come le recinzioni elettrificate e l’adozione di cassonetti a prova di ‘incursioni animali’” ha detto il direttore del Parco Matteo Viviani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it