Disoccupazione in calo e stipendi in aumento tra i laureati UniVr

L'orizzonte professionale si fa più promettente per i laureati dell’Università di Verona: disoccupazione in calo e stipendi in aumento attestano un percorso di crescita e successo. Grazie a dati concreti e analisi approfondite, emerge con chiarezza come il talento e la formazione della nostra università stiano aprendo nuove possibilità nel mercato del lavoro. Un risultato che rafforza la fiducia nel valore dell’istruzione superiore e nel futuro dei nostri giovani talenti.

Rispetto al passato, hanno meno difficoltà nel trovare lavoro e sono anche meglio retribuiti. Sono le laureate e i laureati dell'università di Verona, ripresi nell'istantanea realizzata dal consorzio Almalaurea e contenuta nel rapporto presentato martedì, 10 giugno, a Brescia, nel corso del. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Disoccupazione in calo e stipendi in aumento tra i laureati UniVr

