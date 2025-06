Disney Lorcana | Leggende – Il nono set che rivoluziona il gioco

Preparati a un nuovo capitolo epico con Disney Lorcana: Leggende, il nono set che sta per rivoluzionare il mondo delle carte collezionabili. Con innovazioni sorprendenti e una grafica mozzafiato, questo set promette di catturare l’immaginazione di giocatori e collezionisti. Disponibile dal 5 settembre 2025, con un’anteprima esclusiva nei negozi specializzati, Leggende trasformerà ogni partita in un’avventura indimenticabile. Il futuro di Lorcana è ormai alle porte!

Disney Lorcana: Leggende è il titolo del nono set del gioco di carte collezionabili firmato Ravensburger e Disney, e rappresenta una svolta significativa tanto per i giocatori competitivi quanto per i collezionisti. Il set, conosciuto in lingua originale come “Fabled”, sarĂ disponibile nei negozi a partire dal 5 settembre 2025, mentre il lancio anticipato presso i negozi specializzati (Local Game Store) è previsto per la settimana del 29 agosto. Clicca qui per aquistare subito il tuo set Disney Lorcana dai nostri amici di Carte Magic Nuove raritĂ : Iconica ed Epica. Una delle principali novitĂ introdotte in Lorcana: Leggende riguarda le nuove tipologie di raritĂ . 🔗 Leggi su Nerdpool.it