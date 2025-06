Disinnesco di un ordigno bellico | domenica linea ferroviaria interrotta

Una domenica di attenzione e sicurezza: a Verona Parona, un intervento di disinnesco di un ordigno bellico richiama l’attenzione sulla delicata operazione di tutela civile. La provincia informa che, domenica 15 giugno 2025, la linea ferroviaria del Brennero tra Domegliara e Verona sarà interrotta dalle 8.00 alle 13.00, con servizi sostitutivi in bus. La sicurezza prima di tutto, per garantire un intervento efficace e protetto per tutti.

La Provincia informa che, causa disinnesco ordigno bellico a Verona Parona, domenica 15 giugno 2025, la linea ferroviaria del Brennero sarà interrotta tra Domegliara e Verona dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Il servizio viene riprogrammato con bus tra le stazioni di Domegliara e Verona Porta Nuova.

