Discovery-Sky verso la rottura? Dall’1 luglio stop a Eurosport sulla pay-tv

La stagione televisiva sta per cambiare radicalmente: Sky e Warner Bros. Discovery si preparano a interrompere il loro accordo, portando alla fine dei canali Eurosport e Discovery Channel sulla pay-tv di Comcast a partire dall'1 luglio. Una decisione che potrebbe rivoluzionare l'offerta sportiva e di intrattenimento, lasciando gli appassionati di tennis e non solo senza alcune delle principali trasmissioni. Ma cosa significa tutto ciò per gli abbonati e il futuro dello sport in tv?

Sky e Warner Bros. Discovery verso la rottura per quanto riguarda i canali Eurosport sulla pay-tv di Comcast. Come ha riportato Calcio e Finanza, le trattative di rinnovo si sarebbero arenate in modo definitivo tanto che sembra ormai certa l'uscita dalla piattaforma Sky, a partire dall'1 luglio, dei due canali Eurosport e di Discovery Channel. Per gli abbonati si tratterebbe di un addio soprattutto ai tornei Slam di tennis del Roland Garros e Australian Open, vinti nel 2025 rispettivamente da Carlos Alcaraz e da Jannik Sinner, che hanno bissato i successi dello scorso anno.

