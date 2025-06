Discesa Libera opera prima di Sandro Torella al cinema dal 9 settembre

Dal 9 settembre al cinema, scopri “Discesa Libera”, la commedia seria che affronta con delicatezza e ironia il tema dell’Alzheimer. Opera prima di Sandro Torella, attore, regista e autore satirico, questa pellicola promette di emozionare e far riflettere. Produttore appassionato e attento ai temi sociali, Torella si mette in gioco in un film che è molto più di una semplice storia: è un invito a riscoprire la vita, ridere e condividere.

Esce in sala dal 9 settembre Discesa libera, commedia seria sull'Azheimer prodotta da Sandro Torella in collaborazione con Fondazione Rosa e Giovanni Merchiorri. Il film, diretto e distribuito dall'attore, regista e autore satirico Sandro Torella ( Il Permesso – 48 ore fuori, Il Ribelle ) e con lo stesso Torella nei panni del protagonista, ha un cast composto da Massimo Mirani ( Il Bisbetico domato, Il partigiano Johnny, La notte di Pasquino ) Jennifer Mischiati ( Forever Young, Creators, Fade out ), Stefano Antonucci ( La vita è una cosa meravigliosa, Vacanze ai Caraibi, Tu quoque ), Anna Mazzantini ( A friend, Dopo centomila ore ), Michele Gammino ( Confessione di un commissario di polizia al Procuratore della Repubblica, Se lo fai sono guai, Mister Felicità ), Gaetano Mosca ( La classe non è acqua, Una famiglia per caso, Il Divo ), Maria Luce Pittalis ( Il Ribelle, Tundra ), Renato Solustri ( Lovita, Malleus ), Giorgia Panettieri ( Alta Infedeltà ), Danila Stalteri ( Il viaggio, La ragazza americana, Diario di un maniaco perbene ) e Giorgio Carosi ( Volesse il cielo, Piacere Michele Imperatore, Benur, un gladiatore in affitto ).

