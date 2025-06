Disastro aereo le prime strazianti parole del sopravvissuto

Le prime parole di Vishwash Kumar Ramesh, sopravvissuto all’orribile incidente, sono un frammento di pura disperazione e incredulità. In un contesto di devastazione e dolore, la sua testimonianza rivela la forza dell’animo umano di fronte alla tragedia. Questo miracolo tra le macerie ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un istante e quanto sia fondamentale mantenere la speranza nei momenti più bui.

– Un miracolo tra le macerie. È sopravvissuto solo un uomo allo schianto del Boeing 787 Dreamliner avvenuto ieri pomeriggio nei cieli dell’India. Il volo Air India AI171, partito da Ahmedabad e diretto a Londra, è precipitato pochi minuti dopo il decollo, schiantandosi su un edificio residenziale. A bordo c’erano 242 passeggeri. Solo uno ce l’ha fatta: Vishwash Kumar Ramesh, 40 anni, cittadino britannico. Leggi anche: Ex calciatore si sdraia sul divano e muore sotto gli occhi della moglie Leggi anche: Tragedia in vacanza, muore la campionessa italiana Il viaggio interrotto e il fratello perduto. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Disastro aereo, le prime strazianti parole del sopravvissuto

In questa notizia si parla di: sopravvissuto - disastro - aereo - prime

“Solo corpi intorno a me, sono scappato via”, il racconto del sopravvissuto al disastro del volo Air India - Solo corpi intorno a me sono scappati via, lasciandomi solo con il silenzio e la paura. È il racconto di Vishwash Kumar Ramesh, passeggero del volo Air India sopravvissuto al disastro, un’esperienza che segnerà per sempre la sua vita.

"Trenta secondi dopo il decollo, c'è stato un forte rumore, poi l'aereo si è schiantato. È successo tutto così in fretta", solo le prime parole del passeggero del posto 11A del volo Air India sopravvissuto alla tragedia che ha fatto centinaia di morti. L'uomo, identifica Vai su Facebook

Aereo di Air India per Londra si schianta subito dopo il decollo: 242 a bordo, un sopravvissuto; Incidente aereo in India, le prime parole del sopravvissuto: Circondato dai morti; Qui non funziona nulla: il video a bordo dell'aereo Air India prima del disastro.

L’uomo sopravvissuto al disastro aereo in India viaggiava col fratello: “Non lo trovo, cercatelo” Segnala fanpage.it: Vishwash e Ajaykhumar Ramesh sono due fratelli che viaggiavano a bordo dell'aereo schiantatosi ad Ahmedabad, in India: uno di loro si è miracolosamente ...