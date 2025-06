Disastro aereo in India squadre di soccorso al lavoro intorno al relitto

Una tragedia senza precedenti scuote Ahmedabad, India, dove un aereo dell'Air India si è schiantato in un'area residenziale, causando la perdita di almeno 265 vite. Le squadre di soccorso sono al lavoro tra i rottami, affrontando un’operazione difficile e dolorosa per recuperare i corpi e cercare eventuali sopravvissuti. La comunità piange un lutto collettivo, mentre l’intera nazione si stringe intorno alle famiglie colpite da questa immane perdita.

Tragedia ad Ahmedabad, in India, dove un aereo passeggeri dell'Air India si è schiantato in un'area residenziale provocando la morte di almeno 265 persone, tra occupanti e residenti. Le squadre di soccorso sono al lavoro tra i rottami del velivolo, alla ricerca di eventuali superstiti e per recuperare i corpi. Il disastro ha devastato parte della zona urbana colpita, rendendo le operazioni di recupero particolarmente complesse.

Disastro aereo in India, velivolo precipita sulle case con 242 passeggeri - Una tragedia che scuote l’India e il mondo: poco dopo il decollo da Ahmedabad, un Boeing 787 Dreamliner di Air India si è schiantato sulle case di un quartiere residenziale, mettendo in pericolo 242 vite.

Il disastro aereo in India, con un Boeing diretto a Londra precipitato ad Ahmedabad. Oltre 300 le vittime, inclusi gli abitanti del distretto in cui si è...

#India: c'è un superstite del disastro aereo di #Ahmenabad. Oltre 300 le vittime, il volo era diretto a Londra. #Tg1 Nicoletta Manzione

Volo Air India caduto, in arrivo squadra inquirenti Usa. Recuperati 204 corpi. Boeing: «Indaghiamo; Aereo di Air India per Londra si schianta subito dopo il decollo: 242 a bordo, un sopravvissuto; Incidente aereo in India: terminate le operazioni di soccorso. Un sopravvissuto, oltre 290 vittime.

L’ultimo selfie della famiglia morta nel disastro aereo in India: “Volevano iniziare una nuova vita a Londra” Secondo fanpage.it: Madre, padre e tre figli piccoli, sorridenti, immortalati nell'ultimo selfie prima del tragico incidente aereo in cui hanno perso la vita ...