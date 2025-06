Disagi sulla Lecco-Tirano | Serve un potenziamento

I disagi sulle ferrovie della Lecco-Tirano sono ormai insostenibili, incidendo profondamente sulla vita quotidiana dei valtellinesi. Con l’estate alle porte e un peggioramento previsto, Azione si mobilita per chiedere interventi concreti. È ora di agire: migliorare il servizio ferroviario significa garantire mobilità , sicurezza e qualità di vita per tutti. È il momento che le istituzioni ascoltino e rispondano alle esigenze del territorio.

I disagi sulle ferrovie sono inaccettabili: i valtellinesi di Azione, visti i disservizi continui sulla Lecco-Tirano e quelli previsti in un’estate da bollino rosso, fanno il punto e lanciano alcune proposte per migliorare il servizio. "La Provincia di Sondrio è particolarmente interessata alla problematica data la sua collocazione geografica e i disagi che la interessano continuamente – dice il responsabile provinciale di Azione, Carlo Bordoni –. Il 15 giugno inizia l’interruzione della tratta Lecco-Tirano, occorre gestire la situazione con bus dedicati alla Provincia di Sondrio che percorrano la superstrada e non la vecchia statale e potenziare il trasporto via lago per decongestionare il traffico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it