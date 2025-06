Disabili lo Stato taglia sui ricambi per le carrozzine elettriche

Le recenti decisioni del governo Meloni hanno provocato preoccupazione tra le persone con disabilità, poiché sono stati annunciati tagli ai ricambi essenziali per le carrozzine elettriche, come batterie, motori, joystick e ruote. Questa situazione mette a rischio l’autonomia e la qualità di vita di molti. È fondamentale affrontare questa problematica e cercare soluzioni per garantire il diritto alla mobilità a chi ne ha più bisogno.

Il governo Meloni ha effettuato tagli ai ricambi per le carrozzine elettriche. Come batterie, motori, joystick e ruote.

Disabili e vessati: “Lo Stato non paga più batterie e ruote delle carrozzine” Lo riporta ilfattoquotidiano.it: Il governo e le Regioni accusati di fare cassa sui più fragili e tagliare sui mezzi di chi non può muoversi autonomamente.