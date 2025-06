Dirigenti Ubisoft accusati di molestie e violenze | schioccavano la frusta sui dipendenti e c’è di peggio

Il settore dei videogiochi, spesso visto come un mondo di creatività e innovazione, si trova ora sotto i riflettori per un oscuro scandalo interno. Tre ex dirigenti di Ubisoft sono accusati di comportamenti inaccettabili, tra cui molestie e violenze che hanno segnato profondamente l’ambiente lavorativo. Questa vicenda solleva interrogativi sulla cultura aziendale e sulla tutela dei dipendenti, mettendo in discussione i valori che dovrebbero guidare l’intero settore. È arrivato il momento di fare chiarezza.

Nel mondo dei videogiochi, considerato da molti come un rifugio creativo e innovativo, si è spalancato un inquietante squarcio sulla realtà vissuta da numerosi dipendenti di Ubisoft. Tre ex dirigenti di alto livello all’interno di Ubisoft, Tommy François, Serge Hascoët e Guillaume Patrux, sono attualmente sotto processo in Francia con accuse gravi: molestie sessuali, bullismo sistemico, violenza psicologica e, in un caso, tentata violenza sessuale. Gli agghiaccianti racconti delle vittime, prevalentemente donne, descrivono un ambiente di lavoro tossico e degradante, fatto di gesti violenti, umiliazioni pubbliche e abusi di potere, protrattisi per anni. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Dirigenti Ubisoft accusati di molestie e violenze: schioccavano la frusta sui dipendenti (e c’è di peggio)

In questa notizia si parla di: ubisoft - dirigenti - molestie - dipendenti

Cinque ex dirigenti di Ubisoft sono stati arrestati per molestie sessuali; Tre ex dirigenti di Ubisoft a processo per presunte molestie e atti razzisti; Ubisoft, il CEO Yves Guillemot convocato al processo per molestie che coinvolge tre ex dirigenti.

Ex-Ubisoft accusati di aver legato colleghe alle sedie, dato fuoco alla barba di dipendenti e non solo - dirigenti di Ubisoft è sotto processo e secondo le testimonianze avrebbero legato le colleghe alle sedie, molestandole, costringendole a fare le verticali, dato fuoco alla barba ... msn.com scrive

Un girone dantesco in Ubisoft? Molestie, insulti, parolacce, baci non voluti, colleghe legate e barbe date alle fiamme - Entra nel vivo il processo a tre ex manager di Ubisoft, tra cui l'ex numero due, accusati di bullismo, sessismo e violenza sessuale sul luogo di lavoro ... Lo riporta startupitalia.eu

Ubisoft: 5 ex-dirigenti sono ora stati arrestati dopo le accuse di molestie sessuali - dirigenti di Ubisoft sono ora stati arrestati dalla polizia per molestie e aggressione sessuale ... Secondo multiplayer.it