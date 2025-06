Dipendente causa una nube tossica in piscina per errore evacuate 200 persone | 7 in ospedale di cui 5 bambini

Una disavventura inattesa scuote Cordenons: durante i lavori di manutenzione in piscina, un errore ha provocato la dispersione di una nube tossica, portando all’evacuazione di 200 persone e al ricovero di 7 individui, tra cui 5 bambini. Fortunatamente, nessuno versa in condizioni critiche. Questa vicenda mette in luce l’importanza della sicurezza sul lavoro e dell’attenzione ai dettagli. Continua a leggere per scoprire come si è svolto l’incidente e quali misure sono state adottate per prevenire future emergenze.

Durante la manutenzione di una piscina di una struttura di Cordenons (Pordenone), un addetto ha sollevato per errore una nube tossica che ha costretto 7 persone in pronto soccorso e altre 200 all'evacuazione precauzionale. Delle 7 persone finite in ospedale, 5 sono bambini. Nessuno è in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

