Dimmi La Verità | Salvatore Sallemi Fdi | Il governo Meloni cambia rotta sull' immigrazione

Il governo Meloni sta definitivamente cambiando rotta sull'immigrazione, come confermato dal senatore di Fdi Salvatore Sallemi durante la sua visita a Lampedusa. In questa puntata di #DimmiLaVerità del 13 giugno 2025, scopriamo i dettagli di una svolta che sta ridefinendo le politiche italiane e il futuro del nostro Paese. Continua a leggere per capire cosa c’è dietro questa nuova direzione.

Ecco #DimmiLaVerità del 13 giugno 2025. Il senatore di Fdi Salvatore Sallemi, che ha visitato l'hotspot di Lampedusa, illustra il cambiamento di rotta del governo Meloni sulla immigrazione. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Salvatore Sallemi (Fdi): «Il governo Meloni cambia rotta sull'immigrazione»

Una delegazione di Fratelli d'Italia si è recata a Lampedusa per fare il punto sugli sbarchi dei migranti e sull'hotspot che, da quando è in carica il governo Meloni, è gestito dalla Croce rossa italiana.

Migranti, hotspot e Poliambulatorio: Fdi in visita a Lampedusa dopo 2 anni di governo Meloni.

