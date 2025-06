Dimissioni di Delli Noci maggioranza in crisi | è stop alle leggi più importanti

Le dimissioni di Alessandro Delli Noci segnano una svolta nella crisi di maggioranza, mettendo in discussione l’approvazione di leggi fondamentali. La decisione, presa ieri durante un incontro online, evidenzia come i numeri siano ormai sfavorevoli, lasciando il governo in bilico e sollevando interrogativi sul futuro dell’agenda politica locale. È un momento cruciale che potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri in aula.

Delli Noci lascia la giunta regionale: dimissioni prima del confronto con il giudice - Alessandro Delli Noci lascia improvvisamente la giunta regionale di Lecce, dimettendosi prima del confronto con il giudice.

Alessandro Delli Noci si è dimesso da assessore allo Sviluppo Economico e da consigliere regionale della Puglia. Le sue dimissioni arrivano poche ore dopo il suo interrogatorio davanti al gip Angelo Zizzari, nell’ambito della maxi inchiesta della Procura di L Vai su Facebook

Consiglio regionale, equilibrio precario dopo le dimissioni di Delli Noci; Bufera Delli Noci, Emiliano in crisi: cade il fedelissimo, maggioranza in bilico, Con verso la dissoluzione; Delli Noci, il drammatico interrogatorio a Lecce: lo stop (e le dimissioni) dopo le domande dei pm.

Terremoto politico in Puglia dopo l’inchiesta su Delli Noci: maggioranza Emiliano appesa al M5S immediato.net scrive: La rinuncia di Alessandro Delli Noci a ogni ruolo politico e istituzionale rappresenta un duro colpo per la giunta Emiliano ...