Diga di Sardegnana stop al presidio con un solo operatore | Sicurezza ok ma preferiamo confrontarci col territorio

In Sardegna, la vigilanza alla diga di Sardegnana desta preoccupazioni tra le comunità locali. Dopo aver introdotto il presidio con un solo operatore di sicurezza, Enel Green Power ha deciso di sospendere temporaneamente questa sperimentazione per favorire un dialogo più approfondito con il territorio. La scelta riflette l’importanza di un confronto diretto e trasparente con gli stakeholder e le amministrazioni locali, riconoscendo che solo così si potrà trovare una soluzione condivisa e duratura.

Stop alla sperimentazione del presidio in singola alla diga di Sardegnana, a Carona: lo ha annunciato Enel Green Power, che ha informato gli stakeholder locali di voler promuovere un'ulteriore fase di approfondimento sul sistema di gestione delle guardianie, "nel più ampio contesto della relazione con il territorio e i suoi amministratori". Il caso era esploso alla fine di marzo, quando l'azienda, controllata del gruppo Enel, aveva annunciato l'avvio di un periodo prova nel quale il presidio della diga, insieme a quelle di Trona (SO) e Venerocolo (BS), sarebbe stato affidato a un solo operatore.

