Difficoltà di rifornimento idrico a Mili San Pietro

La carenza d'acqua a Mili San Pietro si fa sempre più pressante, con perdite e disservizi che compromettono la vita quotidiana dei residenti. Il consigliere del Primo Quartiere, Mario Crottogini, ribadisce l’urgenza di un intervento immediato da parte dell'Amam per risolvere questa emergenza idrica. La situazione richiede azioni concrete: è il momento che le istituzioni si attivino per garantire un rifornimento affidabile e sostenibile ai villaggi coinvolti.

