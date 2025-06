Dida | Maignan aveva una voglia incredibile di vincere col Milan Capitano? E' adatto è una sua responsabilità

Nel cuore pulsante del Milan, Nelson Dida rivela il suo entusiasmo e la passione infinita per i colori rossoneri. Ex portiere e mentore di tanti campioni, Dida ha condiviso i momenti più intensi della sua carriera, ricordando come la voglia di vincere e la responsabilità di indossare la fascia di capitano abbiano sempre alimentato il suo spirito competitivo. Un passato ricco di emozioni che continua a ispirare le nuove generazioni di milanisti.

Nelson Dida, ex portiere del Milan ed ex preparatore degli estremi difensori rossoneri, è stato fra gli ospiti dell`inaugurazione della Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: milan - dida - quot - maignan

Milan, Dida spiazza tutti: “Non è stata una stagione negativa: vi spiego …” - Nelson Dida, ex portiere del Milan, ha sorpreso tutti con le sue dichiarazioni sulla stagione rossonera.

ESONERATO SERGIO CONCEIÇAO AC Milan e Sérgio #Conceição non proseguiranno il loro percorso insieme nella prossima stagione sportiva Il Club desidera ringraziare Sérgio e il suo staff per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati alla Vai su Facebook

Dida: A Maignan e Donnarumma ho insegnato tutto ciò che sapevo per farli diventare dei portieri...; Dida sulle critiche al Diavolo: Il Milan tornerà in vetta. Maignan il più forte; “Maignan come Dida” e c’è chi rimpiange… Tatarusanu: le reazioni social al clamoroso autogol.

Dida: "Maignan aveva una voglia incredibile di vincere col Milan. Capitano? E' adatto, è una sua responsabilità" - Nelson Dida, ex portiere del Milan ed ex preparatore degli estremi difensori rossoneri, è stato fra gli ospiti dell`inaugurazione della Milan Cup, tradizionale torneo. Si legge su calciomercato.com

Dida, rivelazione clamorosa su Maignan e Donnarumma: l’ha detto veramente! - Dida, l’ex portiere del Milan ha fatto un’importante rivelazione su Donnarumma e Maignan: le sue dichiarazioni Intervenuto a Radio Serie A, Nelson Dida, leggenda del Milan, ha parlato così di due ex p ... Lo riporta milannews24.com

Milan, Dida: “Sì, Maignan è il mio erede” - Conosce pregi e difetti se mai ci fossero in Mike Maignan. Scrive tuttosport.com