Dida alla festa del settore giovanile | Bellissimo vedere tutta l’emozione dei bambini

Alla festa del settore giovanile rossonero, l’emozione contagiosa dei bambini ha riempito l’aria di entusiasmo e speranza. Nelson Dida, ex portiere milanista, ha condiviso parole di ispirazione e passione, ricordando quanto siano importanti i giovani talenti per il futuro del club. È stato un momento speciale che ha riaffermato il legame tra passato e futuro, testimonianza del cuore rossonero. Scopri le sue dichiarazioni nel video di Stefano Bressi.

L’ex portiere rossonero Nelson Dida ha rappresentato il Milan alla festa del settore giovanile rossonero: le sue parole. Nella giornata odierna, l’ex portiere del Milan Nelson Dida è presente alla festa del settore giovanile rossonero. L’ex numero uno ha partecipato all’evento rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco il video del nostro Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Dida alla festa del settore giovanile: “Bellissimo vedere tutta l’emozione dei bambini”

