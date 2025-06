Di Gregorio PD | Taranto deve partecipare alle scelte su ex Ilva

di Gregorio PD Taranto deve partecipare attivamente alle decisioni sull'ex Ilva, perché il destino di questa realtà strategica non può più essere deciso da pochi. Taranto merita di essere protagonista nelle scelte che plasmeranno il suo futuro, garantendo trasparenza e coinvolgimento della comunità. Solo così potremo riprendere in mano il nostro destino e costruire un domani più giusto e sostenibile.

Tarantini Time Quotidiano "Sulla vicenda ex Ilva, Taranto deve cambiare passo e deve diventare protagonista delle decisioni che si assumeranno nei prossimi mesi. Le scelte che il Governo è chiamato a compiere riguardano un'azienda strategica per il Paese, ma soprattutto una città ed una comunità stanche di subire provvedimenti non condivisi. Bene ha fatto il neoeletto sindaco di Taranto, Piero Bitetti, a sottolineare l'importanza di arrivare ad un Accordo di programma che non sia scritto e composto altrove e sottoposto al primo cittadino solo per un avallo notarile. Taranto deve partecipare ai processi decisionali, deve essere presente ai tavoli istituzionali, deve poter esprimere le sue istanze democraticamente.

Ex Ilva, 200 milioni per tenerla in vita. No della Fiom a più cassa integrazione Riporta repubblica.it: Il governo apre le porte ai privati per chi vuole entrare in Dri d’Italia e per chi ha intenzione di investire a Taranto ...