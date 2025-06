Detenuto evade dall' ospedale a Roma durante una visita medica

Un episodio inquietante scuote Roma questo pomeriggio: un detenuto del carcere di Regina Coeli è evaso durante una visita medica all'ospedale Santo Spirito. La fuga, sorprendente e preoccupante, mette in evidenza le criticità della sicurezza nelle strutture penitenziarie e solleva interrogativi sulla gestione delle emergenze. La vicenda è ancora in fase di approfondimento, ma la città si chiede: come è stato possibile un simile episodio e quali misure verranno adottate per garantire la sicurezza?

Grave episodio questo pomeriggio a Roma, dove un detenuto del carcere di Regina Coeli è riuscito a fuggire mentre stava entrando all'ospedale Santo Spirito per una visita ambulatoriale. La notizia è stata diffusa dal sindacato autonomo polizia penitenziaria (SAPPE). Secondo quanto ricostruito. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Detenuto evade dall'ospedale a Roma durante una visita medica

In questa notizia si parla di: detenuto - ospedale - roma - visita

Resa dei conti tra carcerati. Lunedì di fuoco al Piccolini. Detenuto finisce in ospedale - Lunedì di fuoco al carcere dei Piccolini di Vigevano: una violenta resa dei conti tra detenuti ha portato a un ferito e a scene di caos.

Sicilia, detenuto tenta la fuga durante una visita in ospedale: bloccato dalla polizia penitenziaria Vai su Facebook

Detenuto evade dall'ospedale a Roma durante una visita medica; Detenuto pugliese evade a Roma durante una visita in ospedale: è caccia all’uomo; Detenuto evade dall'ospedale Santo Spirito durante una visita medica. Caccia in tutta Roma (anche fuori). Era in attesa di giudizio.

Detenuto pugliese evade a Roma durante una visita in ospedale: è caccia all’uomo - A dare notizia dell’episodio è il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria (SAPPE), che sottolinea la gravità dell’accaduto e lancia l’allarme sulle condizioni operative nelle carceri italiane ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Roma, clamorosa evasione di un detenuto pugliese durante visita ambulatoriale all’Ospedale Santo Spirito - L’episodio, che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle traduzioni e sui protocolli sanitari per i detenuti, sarà ora al centro di interrogazioni parlamentari. Scrive giornaledipuglia.com

Detenuto evade dall'ospedale Santo Spirito durante una visita medica. Caccia in tutta Roma (anche fuori). Era in attesa di giudizio - Avrebbe approfittato di un momento in cui si trovava da solo per allontanarsi dal nosocomio. Si legge su roma.corriere.it