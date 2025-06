Detenute escono per lavorare ma non rientrano in carcere

Due donne detenute nel carcere di Pontedecimo, uscite con un permesso di lavoro, sono scomparse da cinque giorni e ancora non sono rientrate. Avevano l‚Äôobbligo di tornare entro il 9 giugno, ma sono svanite nel nulla, lasciando sospettare un possibile allontanamento volontario o qualcosa di pi√Ļ grave. La loro sparizione solleva interrogativi sulla gestione dei permessi e sulla sicurezza delle detenute, rendendo urgente un intervento immediato.

Due donne detenute nel carcere di Pontedecimo sono scomparse da cinque giorni dopo essere uscite con un permesso per motivi lavorativi. Avrebbero dovuto rientrare regolarmente nella struttura il 9 giugno, ma non lo hanno fatto, facendo perdere le proprie tracce. Entrambe stavano scontando. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ¬© Genovatoday.it - Detenute escono per lavorare, ma non rientrano in carcere

In questa notizia si parla di: detenute - carcere - escono - lavorare

Tredici detenute del carcere di Verona si diplomano gelataie grazie a un progetto di formazione - Tredici detenute del carcere di Verona si diplomano gelataie grazie a un progetto di formazione promosso da Soroptimist International.

√ą caccia alle due donne, in carcere per reati contro il patrimonio, con fine pena previsto rispettivamente nel 2028 e nel 2031 Vai su Facebook

Detenute escono per lavorare, ma non rientrano in carcere; Escono per lavorare, ma non rientrano in carcere: due detenute evase da Pontedecimo; Escono dal carcere per lavorare e non fanno ritorno, evase due detenute.

Escono per lavorare, ma non rientrano in carcere: due detenute evase da Pontedecimo - Il 9 giugno scorso non sono rientrate nella casa circondariale ... Come scrive ilsecoloxix.it

Escono dal carcere per lavorare e non fanno ritorno, evase due detenute - Le due donne erano in espiazione pena per reati contro il patrimonio, con fine pena previsto rispettivamente nel 2028 e nel 2031 ... Come scrive primocanale.it

Carceri, la manzoniana esperienza del cuore umano che manca - Il bollettino di ‚ÄúRistretti Orizzonti‚ÄĚ contribuisce a renderci più consapevoli e responsabili di una realtà che si tende a ignorare, rimuovere, cancellare dal ... Secondo huffingtonpost.it