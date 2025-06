Despar nord | le degustazioni De vino on tour arrivano a Parma

Preparati a un viaggio tra i sapori più autentici della regione: le degustazioni “De Vino On Tour” di Despar Nord arrivano a Parma, offrendo un’occasione imperdibile per scoprire e apprezzare le eccellenze vinicole locali. Un evento coinvolgente, guidato da sommelier esperti, che trasforma ogni sorso in un’esplorazione sensoriale. Non perdere l’opportunità di vivere questa esperienza unica, dove il gusto e la passione si incontrano…

Un appuntamento all’insegna del gusto per scoprire le eccellenze vinicole del territorio, conoscere e degustare gratuitamente i vini di quattro produttori locali raccontati da esperti sommelier: sono questi gli elementi caratterizzanti dell’iniziativa “De Vino On Tour” organizzata da Despar Nord. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Despar nord: le degustazioni “De vino on tour” arrivano a Parma

