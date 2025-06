Dermatomiosite giovanile | il Gaslini guida le nuove strategie globali per curarla

La dermatomiostite giovanile, una sfida complessa per i giovani pazienti, ora riceve nuove speranze grazie alle recenti raccomandazioni pubblicate su Annals of the Rheumatic Diseases. Il Gaslini, centro di eccellenza, guida le strategie globali per affrontarla, adottando approcci innovativi e condivisi che promettono di migliorare significativamente la qualità di vita dei soggetti colpiti. È un passo cruciale verso una terapia sempre più personalizzata ed efficace.

Sono state pubblicate su Annals of the Rheumatic Diseases, una delle riviste scientifiche di maggiore rilievo nel campo della reumatologia e indicizzate su PubMed, le nuove raccomandazioni internazionali per l'applicazione della strategia terapeutica "treat-to-target" nella cura della.

