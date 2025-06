deleghe chiave vicesindaco e urbanistica

Cernusco si prepara a un nuovo capitolo di rinnovamento e strategia amministrativa. Mentre le forze di maggioranza affinano i dettagli della squadra, l’attenzione si concentra su due figure fondamentali: il vicesindaco e l’assessore all’Urbanistica. Questi ruoli saranno determinanti nel plasmare il futuro della città, portando innovazione e stabilità in un mandato che deve ...

Non trapela nulla sulla composizione della nuova Giunta comunale di Cernusco, salvo il fatto che il confronto tra le forze di maggioranza per comporre la squadra è già entrato nel vivo. Paola Colombo è al lavoro e a parte l'indicazione sulle proprie deleghe – "ne cederò diverse", assicura – nulla si sa ancora. Due le figure sulle quali si concentra l'attenzione: vicesindaco e assessore all'Urbanistica. Due pedine chiave in un mandato che deve avere una fisionomia politica dopo lo shock della chiusura anticipata per lutto del precedente esecutivo. E che ha avuto una gestione più istituzionale. "Non poteva essere diversamente", sottolinea la sindaca.