Degrado nel quartiere Sant' Eustachio Celano FI | Intervenga il sindaco

Il quartiere Sant’Eustachio Celano sta vivendo un preoccupante degrado che richiede interventi immediati. Il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano, ha presentato un’interrogazione al sindaco Vincenzo Napoli affinché si agisca presto per restituire dignità e vivibilità a questa zona. È giunto il momento che le istituzioni ascoltino le richieste dei cittadini e intervengano concretamente per risollevare il quartiere e ridare speranza ai residenti.

Il capogruppo di Forza Italia Roberto Celano ha presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco Vincenzo Napoli per chiedere interventi per il quartiere di. Il consigliere di opposizione ha sottolineato che il quartiere "versa in uno stato di abbandono e di degrado non più. 🔗 Leggi su Salernotoday.it