Degrado in via Annino Gentile e via Lucera i cittadini chiedono decoro e sicurezza | Zona dimenticata

Degrado e incuria avvolgono ormai via Annino Gentile e via Lucera, zone dimenticate dalla città. I cittadini chiedono con urgenza decoro e sicurezza, mentre il consigliere Accettulli lancia un appello: "È ora di intervenire per restituire dignità a questa zona". Raccolgo ogni giorno le segnalazioni e condivido la necessità di un intervento immediato che ridoni vita e sicurezza a chi vive queste strade.

"Occorre un intervento immediato per restituire dignità a una zona dimenticata della città". È l'appello del consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Maurizio Accettulli, in merito alle condizioni di degrado registrate in via Annino Gentile e via Lucera. "Raccolgo ogni giorno le segnalazioni.

