Degrado e microcriminalità | 8 denunciati tra Seriate e Pedrengo Multe da migliaia di euro per un bar e un ristorante

Dal 9 al 12 giugno 2025, Seriate e Pedrengo sono stati teatro di un'operazione mirata a combattere il degrado e la microcriminalità. Con l'azione sinergica di forze specializzate, sono state denunciate otto persone e comminate multe salate a un bar e un ristorante. Questo intervento dimostra come la sicurezza e il rispetto delle regole siano prioritari per una comunità più sicura e vivibile.

Dal 9 al 12 giugno 2025, nei comuni di Seriate e Pedrengo, i militari della Compagnia Carabinieri di Bergamo, con il supporto del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Brescia, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Bergamo e delle Polizie Locali di Seriate e dell'Unione dei Colli, hanno condotto un servizio straordinario finalizzato al contrasto del degrado urbano, nonché alla prevenzione e repressione dei reati in genere. L'attività, articolata su più giornate e promossa dalla Tenenza Carabinieri di Seriate, ha portato al controllo di 65 persone — di cui 17 già note alle forze dell'ordine — e 28 veicoli.

