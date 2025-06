Decreto fisco partite Iva trasferte di lavoro all’estero e agevolazioni | tutte le novità approvate in Cdm

Il decreto fisco approvato dal Consiglio dei ministri il 12 giugno apre un nuovo capitolo per partite IVA, imprese e lavoratori autonomi. Con novitĂ su trasferte all'estero, agevolazioni fiscali, bonus assunzioni e incentivi sul biodiesel, il provvedimento introduce strumenti concreti per sostenere il sistema economico. Scopriamo tutte le innovazioni e come queste potranno influenzare il tuo futuro professionale.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto fisco: dalle partite Iva alle trasferte all'estero, tutte le novità. Lavoro autonomo, imprese, tracciabilità dei pagamenti trasferte. Ma anche il bonus assunzioni, agevolazioni sul biodiesel e terzo settore. Questo e molto altro è contenuto nel decreto fisco, composto da 18 articoli e approvato dal Consiglio dei ministri giovedì 12 giugno. Dopo una riunione di un'ora, in conferenza stampa il viceministro dell'Economia Maurizio Leo ha fatto chiarezza su tutti i provvedimenti, vediamoli insieme.

Divieto di cumulabilità tra benefici impatriati e incentivi ricercatori nel decreto fisco - Nuove restrizioni arrivano con il decreto fisco: vietato cumulare i benefici per i lavoratori impatriati con gli incentivi destinati ai ricercatori rientranti dall’estero e ai neo-residenti.

