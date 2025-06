DECADE – ORIENTEERING Lo sport che unisce mente e natura il racconto di Alfio Giomi

L’orienteering, sport affascinante che unisce mente e natura, sta conquistando sempre più appassionati in Italia. In questa intervista esclusiva, Alfio Giomi ci svela come questa disciplina possa diventare un ponte tra adrenalina, strategia e rispetto per l’ambiente. Con il suo bagaglio di esperienza nel mondo dello sport, Giomi traccia un percorso di crescita e innovazione, puntando a coinvolgere soprattutto i giovani e a valorizzare il patrimonio naturalistico del nostro Paese.

In questa intervista esclusiva, Alice Liverani incontra Alfio Giomi, ex presidente della FIDAL per due mandati e oggi alla guida della FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento). Un confronto a tutto campo sull’evoluzione dell’orienteering, sport che fonde corsa, strategia e ambiente naturale. Giomi condivide la sua esperienza nel mondo dell’atletica e la visione per far crescere l’orienteering in Italia, soprattutto tra i giovani e nelle scuole. Argomenti trattati: Il passaggio dalla FIDAL alla FISO Cosa rende l’orienteering uno sport unico Progetti per la diffusione a livello nazionale Giovani, territorio e valori educativi Il futuro della FISO secondo Alfio Giomi Uno sport che insegna a scegliere, pensare e orientarsi: scopri perché l’orienteering può essere una risposta alle sfide educative e sportive del nostro tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - DECADE – ORIENTEERING Lo sport che unisce mente e natura. il racconto di Alfio Giomi

In questa notizia si parla di: orienteering - sport - giomi - alfio

ALFIO GIOMI E' IL NUOVO PRESIDENTE FISO; Orienteering, Alfio Giomi ex presidente FIDAL nuovo presidente della FISO; Una notizia drammatica per l’Orienteering: Alfio Giomi candidato (favorito) per la presidenza.

Orienteering, Alfio Giomi ex presidente FIDAL nuovo presidente della FISO - Alfio Giomi, ex presidente della FIDAL dal 2012 al 2020, è il nuovo presidente della FISO, Federazione Italiana Sport Orientamento, in virtù delle elezioni tenutesi oggi a Bologna dove il ... Segnala sportmediaset.mediaset.it

Una notizia drammatica per l’Orienteering: Alfio Giomi candidato (favorito) per la presidenza - presidente Fidal Alfio Giomi non ce la fa proprio a tenersi lontano dalle poltrone federali e ha deciso di candidarsi per la leadership dell’Orienteering; sport ... Secondo msn.com

Atletica, Alfio Giomi esalta Tamberi: “è il simbolo del nostro movimento” - Il campione del mondo indoor si giocherà la stagione a Rio de Janeiro: “è un grande professionista e una grande persona – lo elogia Giomi – si sta preparando in maniera meticolosa e senza trascurare ... sportfair.it scrive