Debutto per il centro comunale di raccolta tartufi a Nibbiano | Un successo oltre ogni previsione

Il debutto del nuovo Centro Comunale di Raccolta Tartufi a Nibbiano ha superato ogni aspettativa, attirando appassionati e professionisti già dalle prime luci dell’alba. Il via vai dei cavatori in Piazza Combattenti ha segnato un momento di grande entusiasmo per la comunità dell’Alta Val Tidone. Con l’entusiasmo diffuso e il supporto di figure come il consigliere Carlo, si apre una nuova era di valorizzazione e promozione del tartufo locale.

È iniziato dalle prime ore del mattino il via vai dei cavatori di tartufo in Piazza Combattenti a Nibbiano Alta Val Tidone, dove ha aperto nella giornata del 13 giugno il primo centro comunale di raccolta tartufi. Ad accogliere le auto dei tartufai della zona, oltre al consigliere comunale Carlo.

Apre venerdì 13 giugno il centro di raccolta tartufi comunale, il primo in Italia, nel centro polivalente di Nibbiano Alta Val Tidone. Il centro di raccolta permette di completare la filiera corta del prodotto e di continuare quel processo di valorizzazione e tutela delle

