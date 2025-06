Death Stranding 2 | Kojima riscrive le regole delle cutscene con rispetto e intelligenza

Nel panorama dei videogiochi, dove le narrazioni si fanno sempre più sofisticate, Kojima riscrive le regole delle cutscene con rispetto e intelligenza. Death Stranding 2 si presenta come un capolavoro che bilancia immersività e praticità, offrendo ai giocatori libertà senza precedenti. Un’esperienza unica che promette di ridefinire il modo di raccontare storie interattive. In questo contesto, il nuovo capitolo segna un passo avanti decisivo…

Nel mondo dei videogiochi moderni, dominato da narrazioni sempre più complesse e cinematografiche, trovare un equilibrio tra immersione e praticità non è semplice. Death Stranding 2, il nuovo attesissimo progetto di Hideo Kojima, sembra però aver centrato il bersaglio, introducendo una serie di funzionalità semplici ma rivoluzionarie che stanno già conquistando i fan ancora prima del lancio. Death Stranding 2 rivoluziona la formula: più libertà d’azione, nuove minacce e scelte strategiche Death Stranding 2: Le cutscene hanno un timer. Una delle novità più apprezzate, emersa durante le recenti anteprime, è la possibilità di premere il tasto Start per visualizzare la durata della cutscene in corso. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Death Stranding 2: Kojima riscrive le regole delle cutscene con rispetto e intelligenza

