De Zerbi, l’arte del calcio italiano tra presunzione e umiltà, ci ricorda quanto il talento internazionale possa sorprendere. Dalle sfide con l’Inter alle emozioni di vedere il PSG dominare, il tecnico del Marsiglia ha condiviso riflessioni profonde nel podcast Supernova di Alessandro Cattelan, rivelando come il calcio sia un mondo in continua evoluzione che richiede apertura e innovazione. La passione per il calcio italiano si mescola alle nuove sfide europee, e il futuro si prospetta ancora tutto da scrivere.

Il tecnico del Marsiglia ha parlato di tanti argomenti nel podcast Supernova di Alessandro Cattelan . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Zerbi: "Inter e calcio italiano presuntuosi, non sapevano nulla del Psg. Nazionale, fa male vederla tanto giù"

