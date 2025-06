De Paola | Milan in rivoluzione Allegri ha un’ultima chance per lo Scudetto

Nel cuore di un campionato sempre più incerto, il Milan si trova a un passo dalla svolta decisiva. Con Allegri sotto pressione e l’obiettivo scudetto ancora a portata di mano, il futuro rossonero si gioca tra aspettative e sfide. Nel pomeriggio di TMW Radio, il direttore Paolo De Paola ha offerto una vibrante analisi, illuminando le prospettive di una squadra pronta a scrivere il proprio destino. La vera domanda è: riuscirà il Milan a superare questa prova cruciale?

Nel pomeriggio di TMW Radio, la trasmissione Maracanà ha ospitato il direttore Paolo De Paola, che ha analizzato il futuro del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - De Paola: “Milan in rivoluzione, Allegri ha un’ultima chance per lo Scudetto”

